Postimehe erisaade: äge väitlus lõpusirgel! Kes presidendikandidaatidest peab vastu?

Vaadake seda neljapäeva õhtul algusega kell 18.15 Postimees.ee’st. Presidendivalimised on lõpusirgel. Kes kandidaatidest seda kohta väärib: Siim Kallas, Marina Kaljurand, Mailis Reps, Allar Jõks või Mart Helme?

«Keskendume ainult välis- ja kaitsepoliitikale,» räägib väitluse korraldaja, Postimehe arvamustoimetaja Marti Aavik, «usun, et tuleb äge väitlus.»

Evelyn Kaldoja / ANDRES HAABU/PM

Marti Aavik / Tairo Lutter / Postimees

Presidendikandidaadid peavad näitama, et on heas vaidlusvormis ka lõpusirgel, et nad suudavad kiire ja täpse mõtlemise ning sõnaga esineda igal ajal – praegu avalikkuse ees, presidendina õhtutundidel mõnel rahvusvahelisel foorumil.

«Jah, presidendi võim ja võimalused on piiratud, aga mitte olematud,» ütleb väitluse teine moderaator, välistoimetuse juhataja Evelyn Kaldoja. «Kuidas tulevane president tegutsema hakkab, et Eestile maailmas liiga ei tehtaks ja et meie võimalused avarduksid,» küsib Kaldoja.

Kanname väitluse üle ka veebis. Kandidaadid esinevad Postimehe avatud klubiõhtul – Postimehe trehvunksil. «Oleme selliseid trehvamisi teinud juba mitu korda – kuulanud vabas õhkkonnas suurepäraseid ettekandeid ja nautinud head seltskonda,» räägib Marti Aavik. «Kindlasti jätkame trehvunksidega, sest Eestis on nii palju inimesi, kes mõtlevad ja tegutsevad erakordselt inspireerivalt, inimkonna teadmiste ja arengu eesliinil!»