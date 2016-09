Kes valib Eestile presidendi? 334 valijameest teada, enim on parteituid, järgnevad Reform ja Kesk

Presidenti valib 335 valijameest.

335 Erakonda mittekuuluvad valijamehed 106 Eesti Reformierakond 68 Eesti Keskerakond 55 Sotsiaaldemokraatlik Erakond 41 Isamaa ja Res Publica Liit 37 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15 Eesti Vabaerakond 9 Eesti Iseseisvuspartei 1 Rahva Ühtsuse erakond 1 Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu 1

255 meest 79 naist

Valijameeste kogu koosneb 101 riigikogu liikmest ja 234 kohalike omavalitsuste esindajast. Iga kohaliku omavalitsuse volikogu peab hiljemalt 17. septembriks valima enda seast valijamehe. 202 kohalikul omavalitsusel on üks valijamees, Rae ja Viimsi vallal ning Võru, Kuressaare, Rakvere, Viljandi, Kohtla-Järve, Narva ja Pärnu linnal on kaks valijameest. Tartul on neli ning Tallinnal kümme valijameest. Alloleval kaardil saab klikkida maakonna peale ning alt avanevest tabelist vaadata, milline kohalik omavalitsus on oma valijamehed juba valinud, kes on valijamehed ning millist erakonda nad esindavad.

Pärnu maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Are vald Nimi Lauri Luur Sünniaasta 1981 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Audru vald Nimi Jaanus Põldmaa Sünniaasta 1970 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Halinga vald Nimi Tarvi Tasane Sünniaasta 1970 Erakond - Omavalitsus Häädemeeste vald Nimi Andrus Soopalu Sünniaasta 1962 Erakond Rahva Ühtsuse erakond Omavalitsus Kihnu vald Nimi Valdo Palu Sünniaasta 1956 Erakond - Omavalitsus Koonga vald Nimi Vallo Kappak Sünniaasta 1984 Erakond - Omavalitsus Paikuse vald Nimi Eero Rändla Sünniaasta 1952 Erakond - Omavalitsus Pärnu linn Nimi Vahur Mäe Sünniaasta 1980 Erakond - Omavalitsus Pärnu linn Nimi Hillar Talvik Sünniaasta 1949 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Saarde vald Nimi Väino Lill Sünniaasta 1962 Erakond - Omavalitsus Sauga vald Nimi Kandela Õun Sünniaasta 1976 Erakond - Omavalitsus Sindi vald Nimi Gerli Mets Sünniaasta 1978 Erakond - Omavalitsus Surju vald Nimi Kadri-Aija Viik Sünniaasta 1966 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Tahkuranna vald Nimi Ardo Vakk Sünniaasta 1982 Erakond - Omavalitsus Tootsi vald Nimi Olga Kaljuste Sünniaasta 1978 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Tori vald Nimi Kalev Kiisk Sünniaasta 1967 Erakond Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu Omavalitsus Tõstamaa vald Nimi Janek Jaansoo Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Varbla vald Nimi Raimond Lobjakas Sünniaasta 1957 Erakond - Omavalitsus Vändra vald Nimi Liivi Vähesoo Sünniaasta 1964 Erakond - Omavalitsus Vändra vald (alev) Nimi Tiiu Ling Sünniaasta 1941 Erakond - Harju maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Aegviidu vald Nimi Toomas Tõnise Sünniaasta 1952 Erakond - Omavalitsus Anija vald Nimi Jaanus Kalev Sünniaasta 1965 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Harku vald Nimi Helikar Õepa Sünniaasta 1960 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Jõelähtme vald Nimi Art Kuum Sünniaasta 1971 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Keila linn Nimi Tanel Mõistus Sünniaasta 1982 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Keila vald Nimi Aleksei Šatov Sünniaasta 1950 Erakond - Omavalitsus Kernu vald Nimi Kuldar Paju Sünniaasta 1989 Erakond - Omavalitsus Kiili vald Nimi Mihkel Rebane Sünniaasta 1958 Erakond - Omavalitsus Kose vald Nimi Uno Silberg Sünniaasta 1964 Erakond - Omavalitsus Kuusalu vald Nimi Enn Kirsman Sünniaasta 1968 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Loksa vald Nimi Helle Lootsmann Sünniaasta 1945 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Maardu linn Nimi Galina Popova Sünniaasta 1956 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Nissi vald Nimi Kaido Katalsepp Sünniaasta 1975 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Padise vald Nimi Külli Tammur Sünniaasta 1983 Erakond - Omavalitsus Paldiski linn Nimi Jaanus Saat Sünniaasta 1983 Erakond - Omavalitsus Raasiku vald Nimi Tiina Rühka Sünniaasta 1957 Erakond - Omavalitsus Rae vald Nimi Tõnis Kõiv Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Rae vald Nimi Raivo Uukkivi Sünniaasta 1962 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Saku vald Nimi Tanel Ots Sünniaasta 1973 Erakond - Omavalitsus Saue linn Nimi Raivo Ojapõld Sünniaasta 1955 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Saue vald Nimi Aavo Sõrmus Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Tallinn Nimi Kalev Kallo Sünniaasta 1948 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi Toivo Tootsen Sünniaasta 1943 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi Leonid Mihhailov Sünniaasta 1952 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi Margarita Tšernogorova Sünniaasta 1933 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi lrina Antonjuk Sünniaasta 1956 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi Enno Tamm Sünniaasta 1960 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tallinn Nimi Tarmo Kruusimäe Sünniaasta 1967 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Tallinn Nimi Madis Kübar Sünniaasta 1980 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Tallinn Nimi Ants Leemets Sünniaasta 1950 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Tallinn Nimi Anto Liivat Sünniaasta 1982 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Vasalemma vald Nimi Eda Arusoo Sünniaasta 1962 Erakond - Omavalitsus Viimsi vald Nimi Toomas Tõniste Sünniaasta 1967 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Viimsi vald Nimi Märt Vooglaid Sünniaasta 1968 Erakond Eesti Reformierakond Rapla maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Juuru vald Nimi Sirje Endre Sünniaasta 1945 Erakond - Omavalitsus Järvakandi vald Nimi Marko Matson Sünniaasta 1975 Erakond - Omavalitsus Kaiu vald Nimi Sulev Viiron Sünniaasta 1977 Erakond - Omavalitsus Kehtna vald Nimi Eno Hermann Sünniaasta 1968 Erakond - Omavalitsus Kohila vald Nimi Jüri Vallsalu Sünniaasta 1957 Erakond - Omavalitsus Käru vald Nimi Paul Sepp Sünniaasta 1958 Erakond - Omavalitsus Märjamaa vald Nimi Urmas Kristal Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Raikküla vald Nimi Anne Kalf Sünniaasta 1953 Erakond - Omavalitsus Rapla vald Nimi Ain Täpsi Sünniaasta 1967 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Vigala vald Nimi Meelis Välis Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Reformierakond Järva maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Albu vald Nimi Jüri Kommusaar Sünniaasta 1960 Erakond - Omavalitsus Ambla vald Nimi Harri Lepamets Sünniaasta 1955 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Imavere vald Nimi Inga Okas Sünniaasta 1963 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Järva-Jaani vald Nimi Meelis Mändla Sünniaasta 1962 Erakond - Omavalitsus Kareda vald Nimi Janno Nau Sünniaasta 1976 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Koeru vald Nimi Tarvi Pihlakas Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Koigi vald Nimi Tõnu Traks Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Paide linn Nimi Peeter Saldre Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Paide vald Nimi Raivo Raja Sünniaasta 1956 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Roosna-Alliku vald Nimi Aivar Tubli Sünniaasta 1961 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Türi vald Nimi Andrus Eensoo Sünniaasta 1963 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Väätsa vald Nimi Margit Lugna Sünniaasta 1947 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Lääne-Viru maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Haljala vald Nimi Margus Punane Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Kadrina vald Nimi Jaanus Reisner Sünniaasta 1970 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Kunda linn Nimi Arvo Kullamaa Sünniaasta 1981 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Laekvere vald Nimi Eerik Lumiste Sünniaasta 1969 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Rakke vald Nimi Sünniaasta Erakond Omavalitsus Rakvere linn Nimi Kert Karus Sünniaasta 1976 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Rakvere linn Nimi Toomas Varek Sünniaasta 1948 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Rakvere vald Nimi Boriss Balõtšev Sünniaasta 1980 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Rägavere vald Nimi Arnu Lippasaar Sünniaasta 1970 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Sõmeru vald Nimi Maido Nõlvak Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Tamsalu vald Nimi Eiki Eilo Sünniaasta 1984 Erakond - Omavalitsus Tapa vald Nimi Aivi Must Sünniaasta 1963 Erakond - Omavalitsus Vihula vald Nimi Uno Õunapuu Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Vinni vald Nimi Rauno Võrno Sünniaasta 1980 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Viru-Nigula vald Nimi Andres Sõber Sünniaasta 1956 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Väike-Maarja vald Nimi Ene Preem Sünniaasta 1966 Erakond - Jõgeva maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Jõgeva linn Nimi Priit Põdra Sünniaasta 1985 Erakond - Omavalitsus Jõgeva vald Nimi Tiit Lääne Sünniaasta 1958 Erakond - Omavalitsus Kasepää vald Nimi Aivar Anijago Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Mustvee linn Nimi Riina Pajula Sünniaasta 1960 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Pajusi vald Nimi Toomas Teppo Sünniaasta 1964 Erakond - Omavalitsus Pala vald Nimi Ene Toom Sünniaasta 1958 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Palamuse vald Nimi Terje Rudissaar Sünniaasta 1965 Erakond - Omavalitsus Puurmani vald Nimi Aare Järvik Sünniaasta 1963 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Põltsamaa linn Nimi Margus Oro Sünniaasta 1964 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Põltsamaa vald Nimi Indrek Eensalu Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Saare vald Nimi Jüri Morozov Sünniaasta 1958 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Tabivere vald Nimi Sirje Simmo Sünniaasta 1974 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Torma vald Nimi Urmas Priks Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Keskerakond Viljandi maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Abja vald Nimi Andres Räägel Sünniaasta 1957 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Halliste vald Nimi Andres Rõigas Sünniaasta 1970 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Karksi vald Nimi Siret Vene Sünniaasta 1980 Erakond - Omavalitsus Kolga-Jaani vald Nimi Maire Salu Sünniaasta 1970 Erakond - Omavalitsus Kõo vald Nimi Avo Põder Sünniaasta 1964 Erakond - Omavalitsus Kõpu vald Nimi Kaja Lind Sünniaasta 1971 Erakond - Omavalitsus Mõisaküla linn Nimi Jorma Õigus Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Suure-Jaani vald Nimi Madis Randaru Sünniaasta 1967 Erakond - Omavalitsus Tarvastu vald Nimi Aivar Kustavus Sünniaasta 1963 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Viljandi linn Nimi Jaak Allik Sünniaasta 1946 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Viljandi linn Nimi Tiit Jürmann Sünniaasta 1956 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Viljandi vald Nimi Hellar Mutle Sünniaasta 1960 Erakond - Omavalitsus Võhma linn Nimi Luule Tiirmaa Sünniaasta 1970 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Tartu maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Alatskivi vald Nimi Peeter Kiuru Sünniaasta 1967 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Elva linn Nimi Jüri Allik Sünniaasta 1949 Erakond - Omavalitsus Haaslava vald Nimi Taivo Kirm Sünniaasta 1961 Erakond - Omavalitsus Kallaste linn Nimi Jelena Lavrova Sünniaasta 1971 Erakond - Omavalitsus Kambja vald Nimi Irma Drenkhan Sünniaasta 1968 Erakond - Omavalitsus Konguta vald Nimi Margus Reinoja Sünniaasta 1969 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Laeva vald Nimi Elviire Villa Sünniaasta 1950 Erakond - Omavalitsus Luunja vald Nimi Radž Sauk Sünniaasta 1961 Erakond - Omavalitsus Meeksi vald Nimi Margus Narusing Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Mäksa vald Nimi Mati Möller Sünniaasta 1975 Erakond - Omavalitsus Nõo vald Nimi Jüri Aliste Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Peipsiääre vald Nimi Viktor Filippov Sünniaasta 1972 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Piirissaare vald Nimi Igor Kuznetsov Sünniaasta 1984 Erakond - Omavalitsus Puhja vald Nimi Vahur Jaakma Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Rannu vald Nimi Karin Tuvikene Sünniaasta 1964 Erakond - Omavalitsus Rõngu vald Nimi Sulev Kuus Sünniaasta 1970 Erakond - Omavalitsus Tartu linn Nimi Veljo Ipits Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Tartu linn Nimi Tõnu Ints Sünniaasta 1965 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Tartu linn Nimi Jüri Kõre Sünniaasta 1953 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Tartu linn Nimi Vladimir Šokman Sünniaasta 1948 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Tartu vald Nimi Üllar Loks Sünniaasta 1962 Erakond - Omavalitsus Tähtvere vald Nimi Urmas Tartes Sünniaasta 1963 Erakond - Omavalitsus Vara vald Nimi Haibula Zirkilov Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Võnnu vald Nimi Urmas Paju Sünniaasta 1972 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Ülenurme vald Nimi Illari Lään Sünniaasta 1973 Erakond Eesti Reformierakond Võru maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Antsla vald Nimi Kurmet Müürsepp Sünniaasta 1968 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Haanja vald Nimi Rein Peedumäe Sünniaasta 1951 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Lasva vald Nimi Heino Ojaperv Sünniaasta 1948 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Meremäe vald Nimi Arno Vares Sünniaasta 1960 Erakond - Omavalitsus Misso vald Nimi Aigar Paas Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Mõniste vald Nimi Tõnu Lindeberg Sünniaasta 1951 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Rõuge vald Nimi Elina Järv Sünniaasta 1988 Erakond - Omavalitsus Sõmerpalu vald Nimi Aivar Rosenberg Sünniaasta 1962 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Urvaste vald Nimi Margus Klaar Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Varstu vald Nimi Ale Sprenk Sünniaasta 1965 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Omavalitsus Vastseliina vald Nimi Ago Keir Sünniaasta 1956 Erakond - Omavalitsus Võru linn Nimi Kersti Kõosaar Sünniaasta 1963 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Võru linn Nimi Ene Liivamägi Sünniaasta 1962 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Võru vald Nimi Priit Süüden Sünniaasta 1965 Erakond - Valga maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Helme vald Nimi Ave Visor Sünniaasta 1980 Erakond - Omavalitsus Hummuli vald Nimi Marika Riit Sünniaasta 1965 Erakond - Omavalitsus Karula vald Nimi Mart Vanags Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Otepää vald Nimi Aivar Nigol Sünniaasta 1965 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Palupera vald Nimi Vambola Sipelgas Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Puka vald Nimi Aleksander Sven Esse Sünniaasta 1969 Erakond Eesti Iseseisvuspartei Omavalitsus Põdrala vald Nimi René Rahnu Sünniaasta 1975 Erakond - Omavalitsus Sangaste vald Nimi Rando Undrus Sünniaasta 1976 Erakond - Omavalitsus Taheva vald Nimi Hille Tamman Sünniaasta 1960 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Tõlliste vald Nimi Rein Randver Sünniaasta 1956 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Tõrva linn Nimi Ilona Leetma Sünniaasta 1973 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Valga linn Nimi Ivar Unt Sünniaasta 1977 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Õru vald Nimi Kalmer Sarv Sünniaasta 1969 Erakond - Lääne maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Haapsalu linn Nimi Helle Saarsoo Sünniaasta 1955 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Hanila vald Nimi Olavi Vainu Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Kullamaa vald Nimi Einar Pärnpuu Sünniaasta 1961 Erakond - Omavalitsus Lihula vald Nimi Jaak Kastepõld Sünniaasta 1973 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Lääne-Nigula vald Nimi Andres Kampmann Sünniaasta 1973 Erakond - Omavalitsus Martna vald Nimi Raimond Danilov Sünniaasta 1985 Erakond - Omavalitsus Noarootsi vald Nimi Vladimir Belovas Sünniaasta 1952 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Nõva vald Nimi Peeter Kallas Sünniaasta 1963 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Ridala vald Nimi Toomas Vallimäe Sünniaasta 1963 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Vormsi vald Nimi Ivo Sarapuu Sünniaasta 1963 Erakond - Ida-Viru maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Alajõe vald Nimi Jüri Päll Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Aseri vald Nimi Riho Kutsar Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Avinurme vald Nimi Anne Paas Sünniaasta 1971 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Iisaku vald Nimi Priit Palmet Sünniaasta 1971 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Illuka vald Nimi Kristo Kesler Sünniaasta 1993 Erakond - Omavalitsus Jõhvi vald Nimi Eduard Rae Sünniaasta 1977 Erakond - Omavalitsus Kiviõli linn Nimi Eldur Lainjärv Sünniaasta 1954 Erakond - Omavalitsus Kohtla vald Nimi Toomas Nõmmiste Sünniaasta 1972 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Kohtla-Järve linn Nimi Riina Ivanova Sünniaasta 1960 Erakond - Omavalitsus Kohtla-Järve linn Nimi Eduard Odinets Sünniaasta 1976 Erakond - Omavalitsus Kohtla-Nõmme vald Nimi Tarmo Kütt Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Lohusuu vald Nimi Tarmo Tomson Sünniaasta 1968 Erakond - Omavalitsus Lüganuse vald Nimi Marja-Liisa Veiser Sünniaasta 1982 Erakond - Omavalitsus Mäetaguse vald Nimi Veljo Kingsep Sünniaasta 1950 Erakond - Omavalitsus Narva linn Nimi Heli Adamovitš Sünniaasta 1952 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Narva linn Nimi Olev Silland Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Narva-Jõesuu linn Nimi Inge Muškina Sünniaasta 1959 Erakond - Omavalitsus Sillamäe linn Nimi Jelena Koršunova Sünniaasta 1961 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Sonda vald Nimi Veiko Erm Sünniaasta 1971 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Toila vald Nimi Roland Peets Sünniaasta 1957 Erakond Omavalitsus Tudulinna vald Nimi Andrus Valdre Sünniaasta 1968 Erakond - Omavalitsus Vaivara vald Nimi Heiki Luts Sünniaasta 1967 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Hiiu maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Emmaste vald Nimi Gustav Kotkas Sünniaasta 1991 Erakond - Omavalitsus Hiiu vald Nimi Jüri Ojasoo Sünniaasta 1949 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Käina vald Nimi Üllar Padari Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Pühalepa vald Nimi Antti Leigri Sünniaasta 1982 Erakond - Saare maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Kihelkonna vald Nimi Karl Teär Sünniaasta 1970 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Kuressaare linn Nimi Jaanus Tamkivi Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Kuressaare linn Nimi Jaanis Prii Sünniaasta 1969 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Laimjala vald Nimi Aarne Lember Sünniaasta 1948 Erakond - Omavalitsus Leisi vald Nimi Andrus Kandimaa Sünniaasta 1967 Erakond - Omavalitsus Lääne-Saare vald Nimi Maidu Varik Sünniaasta 1961 Erakond - Omavalitsus Muhu vald Nimi Ain Saaremäel Sünniaasta 1967 Erakond Isamaa ja Res Publica liit Omavalitsus Mustjala vald Nimi Malve Kolli Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Orissaare vald Nimi Marili Niits Sünniaasta 1969 Erakond - Omavalitsus Pihtla vald Nimi Tiit Kaasik Sünniaasta 1971 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Omavalitsus Pöide vald Nimi Marina Treima Sünniaasta 1963 Erakond - Omavalitsus Ruhnu vald Nimi Heiki Kukk Sünniaasta 1970 Erakond - Omavalitsus Salme vald Nimi Andrus Raun Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Torgu vald Nimi Mihkel Undrest Sünniaasta 1957 Erakond - Omavalitsus Valjala vald Nimi Liilia Eensaar Sünniaasta 1954 Erakond - Põlva maakond Kohalik omavalitsus Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Omavalitsus Ahja vald Nimi Uuno Siitoja Sünniaasta 1961 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Kanepi vald Nimi Arno Kakk Sünniaasta 1947 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Kõlleste vald Nimi Valev Krebes Sünniaasta 1957 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Laheda vald Nimi Aare Kallas Sünniaasta 1959 Erakond - Omavalitsus Mikitamäe vald Nimi Margo Sirendi Sünniaasta 1972 Erakond - Omavalitsus Mooste vald Nimi Aare Veetsmann Sünniaasta 1960 Erakond - Omavalitsus Orava vald Nimi Meelis Aianurm Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Põlva vald Nimi Anne Nook Sünniaasta 1962 Erakond Eesti Keskerakond Omavalitsus Räpina vald Nimi Tiit Kala Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Valgjärve vald Nimi Hegri Narusk Sünniaasta 1977 Erakond Eesti Reformierakond Omavalitsus Vastse-Kuuste vald Nimi Inge Kalle Sünniaasta 1959 Erakond - Omavalitsus Veriora vald Nimi Kaarel Tiganik Sünniaasta 1953 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Omavalitsus Värska vald Nimi Margus Kraav Sünniaasta 1972 Erakond Sotsiaaldemokraatlik erakond Riigikogu Esindajate nimed Sünniaasta Erakond Nimi Aadu Must Sünniaasta 1951 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Andrei Novikov Sünniaasta 1982 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Anneli Ott Sünniaasta 1976 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Dmitri Dmitrijev Sünniaasta 1982 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Enn Eesmaa Sünniaasta 1946 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Erki Savisaar Sünniaasta 1978 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Heimar Lenk Sünniaasta 1946 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Jaanus Karilaid Sünniaasta 1977 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Jüri Ratas Sünniaasta 1978 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Kadri Simson Sünniaasta 1977 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Kersti Sarapuu Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Mailis Reps Sünniaasta 1975 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Marika Tuus-Laul Sünniaasta 1951 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Martin Repinski Sünniaasta 1986 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Mihhail Korb Sünniaasta 1980 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Mihhail Stalnuhhin Sünniaasta 1961 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Märt Sults Sünniaasta 1961 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Olga Ivanova Sünniaasta 1984 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Oudekki Loone Sünniaasta 1979 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Peeter Ernits Sünniaasta 1953 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Rein Ratas Sünniaasta 1938 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Siret Kotka Sünniaasta 1986 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Tarmo Tamm Sünniaasta 1953 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Toomas Vitsut Sünniaasta 1960 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Valeri Korb Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Viktor Vassiljev Sünniaasta 1953 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Vladimir Velman Sünniaasta 1945 Erakond Eesti Keskerakond Nimi Arno Sild Sünniaasta 1947 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Henn Põlluaas Sünniaasta 1960 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Jaak Madison Sünniaasta 1991 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Mart Helme Sünniaasta 1949 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Martin Helme Sünniaasta 1976 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Raivo Põldaru Sünniaasta 1951 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Uno Kaskpeit Sünniaasta 1957 Erakond Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Nimi Aivar Sõerd Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Andre Sepp Sünniaasta 1971 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Anne Sulling Sünniaasta 1976 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Ants Laaneots Sünniaasta 1948 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Deniss Boroditš Sünniaasta 1979 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Eerik-Niiles Kross Sünniaasta 1967 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Heidy Purga Sünniaasta 1975 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Igor Gräzin Sünniaasta 1952 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Imre Sooäär Sünniaasta 1969 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Johannes Kert Sünniaasta 1959 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Jüri Jaanson Sünniaasta 1965 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Kalle Laanet Sünniaasta 1965 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Kalle Palling Sünniaasta 1985 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Keit Pentus-Rosimannus Sünniaasta 1976 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Kristjan Kõljalg Sünniaasta 1982 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Laine Randjärv Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Lauri Luik Sünniaasta 1982 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Liina Kersna Sünniaasta 1980 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Madis Milling Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Maris Lauri Sünniaasta 1966 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Mati Raidma Sünniaasta 1965 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Meelis Mälberg Sünniaasta 1970 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Peep Aru Sünniaasta 1953 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Remo Holsmer Sünniaasta 1980 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Terje Trei Sünniaasta 1967 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Toomas Kivimägi Sünniaasta 1963 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Urve Tiidus Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Valdo Randpere Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Vilja Toomast Sünniaasta 1962 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Yoko Alender Sünniaasta 1979 Erakond Eesti Reformierakond Nimi Ain Lutsepp Sünniaasta 1954 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Andres Ammas Sünniaasta 1962 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Andres Herkel Sünniaasta 1962 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Artur Talvik Sünniaasta 1964 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Jüri Adams Sünniaasta 1947 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Krista Aru Sünniaasta 1958 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Külliki Kübarsepp Sünniaasta 1981 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Monika Haukanõmm Sünniaasta 1972 Erakond Eesti Vabaerakond Nimi Aivar Kokk Sünniaasta 1960 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Andres Metsoja Sünniaasta 1978 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Einar Vallbaum Sünniaasta 1959 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Helir-Valdor Seeder Sünniaasta 1964 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Juhan Parts Sünniaasta 1966 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Kalle Muuli Sünniaasta 1958 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Ken-Marti Vaher Sünniaasta 1974 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Maire Aunaste Sünniaasta 1953 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Marko Mihkelson Sünniaasta 1969 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Mart Nutt Sünniaasta 1962 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Priit Sibul Sünniaasta 1977 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Raivo Aeg Sünniaasta 1962 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Siim Kiisler Sünniaasta 1965 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Viktoria Ladõnskaja Sünniaasta 1981 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Nimi Andres Anvelt Sünniaasta 1969 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Eiki Nestor Sünniaasta 1953 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Heljo Pikhof Sünniaasta 1958 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Helmen Kütt Sünniaasta 1961 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Ivari Padar Sünniaasta 1965 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Jaanus Marrandi Sünniaasta 1963 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Kalev Kotkas Sünniaasta 1960 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Kalvi Kõva Sünniaasta 1974 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Marianne Mikko Sünniaasta 1961 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Mark Soosaar Sünniaasta 1946 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Rainer Vakra Sünniaasta 1981 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Sven Mikser Sünniaasta 1973 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Tanel Talve Sünniaasta 1976 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Toomas Jürgenstein Sünniaasta 1964 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond Nimi Urve Palo Sünniaasta 1972 Erakond Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Valijamehi puudutavad andmed on pärit Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt ning Äriregistri erakondade registrist. Riigikogu liikmete andmed on pärit riigikogu kodulehelt.